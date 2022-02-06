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Сегодня, 20:50

Блогер из США назвал Валиеву непобедимой после короткой программы на командном турнире

Данил Алешин
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Reuters

Американский блогер и ведущий подкаста о фигурном катании The Skating Lesson Джонатан Бейер в разговоре с «СЭ» оценил перспективы российской фигуристки Камилы Валиевой в индивидуальных дисциплинах.

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«Я думаю, что Валиева непобедима, если она будет продолжать кататься чисто, — заявил Бейер. — Судьи награждают ее очень высокими баллами за класс исполнения и компоненты программ, так что даже чистой Трусовой будет сложно сравняться по баллам. Валиева имеет такое преимущество, предлагая свой надежный тройной аксель в короткой программе. Надеюсь, ISU скоро разрешит четверные в женских коротких программах! Но лично я предпочитаю, чтобы результат был более непредсказуем. Когда кто-то выигрывает с таким большим отрывом, то это менее захватывающе, чем когда конкуренция близка».

В короткой программе 15-летняя Валиева опередила соперниц на 15 баллов.

Олимпиада
Камила Валиева
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