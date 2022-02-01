Бестемьянова раскритиковала петицию Ягудина о возвращении российской символики на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение экс-фигуриста Алексея Ягудина создать петицию с призывом вернуть России национальный флаг и гимн на Олимпийских играх-2022.

«Мне кажется, это какое-то бесполезное действие. Даже не знаю, зачем Леша это сделал. В конце этого сезона или в конце года все будет возращено. Все решения приняты. Все официальные лица под этим подписались и договорились. Что воздух-то сотрясать бесполезно?» — сказала Бестемьянова «СЭ».

Спортсмены сборной России выступят на Олимпиаде-2022 в Пекине под названием Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee — ROC). Наши атлеты будут представлять страну без национального флага и государственного гимна в связи с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.