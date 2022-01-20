Бестемьянова прокомментировала состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась по поводу состава сборной России по фигурному катанию на зимние Олимпийские игры в Пекине.

«Я согласна с составом. У меня нет никаких возражений. Мужской состав? У меня нет никаких возражений!» — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».