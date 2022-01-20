Бестемьянова прокомментировала состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине
Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась по поводу состава сборной России по фигурному катанию на зимние Олимпийские игры в Пекине.
«Я согласна с составом. У меня нет никаких возражений. Мужской состав? У меня нет никаких возражений!» — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».
Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В ней примут участие более 4 тысяч спортсменов из 95 стран.
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