Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 11:59

Бестемьянова прокомментировала состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Виктория Кравченко

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась по поводу состава сборной России по фигурному катанию на зимние Олимпийские игры в Пекине.

«Я согласна с составом. У меня нет никаких возражений. Мужской состав? У меня нет никаких возражений!» — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В ней примут участие более 4 тысяч спортсменов из 95 стран.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4581731-natalya-bestemyanova-ocenila-sostav-sbornoj-rossii-po-figurnomu-kataniyu-na-olimpiadu-2022.html
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Наталья Бестемьянова
2
0
Читайте также
Реклама, шоу и президентская стипендия: сколько зарабатывает Алина Загитова
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
Гербольдт — о составе сборной России на Олимпиаду: «Туктамышеву очень жалко, но это спорт»
Ягудин оценил состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине
Авербух оценил состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022
Мозалев или Коляда отобрали место Семененко в Пекине. Развязка олимпийской интриги
Жулин — о составе сборной России на Олимпиаду в Пекине: «Абсолютно правильно и ожидаемо»
Бутырская: «Мозалев заслужил поездку на Олимпиаду больше, чем Семененко»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роднина оценила состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022

Расписание олимпийского турнира по фигурному катанию
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости