Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» отреагировала на результаты российских фигуристов в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

«Валиева шикарно откаталась сегодня, мне очень понравилось ее выступление. Она в очередной раз доказала всему миру, что она божественная фигуристка — лучшая из всех на сегодня. Также порадовал Марк Кондратюк. Я даже и представить не могла, что он может стать вторым. У него была небольшая ошибочка из-за того, что совсем близко был борт. Сегодня Марк выдал свой максимум. Конечно, ему очень помог американец, который наошибался и улетел на десять баллов вниз по технике. Слава богу, что так произошло. Как я могу оценить вероятность золота у сборной России? Очень высокая. Я уверена, нас никто не догонит. Золото будет нашим», — сказала Бестемьянова «СЭ».

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась короткая программа женщин и произвольная у мужчин в командном турнире.

Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место, набрав 181,65 балла. Таким образом, он принес команде 9 очков. Всего у России 45 баллов, она идет на первом месте, опережая США на 3 очка. Замыкает тройку Япония, у которой 39 очков.

Следующим по расписанию состоится произвольная программа в парном катании, которая пройдет 7 февраля и начнется в 4:15 мск.