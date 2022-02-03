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Сегодня, 20:48

Бестемьянова назвала логичным выбор Кацалапова капитаном сборной России в командном турнире на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала логичным выбор Никиты Кацалапова капитаном сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Никита самый опытный и самый возрастной спортсмен, тем более он уже олимпийский чемпион. Поэтому его и выбрали, это логично. Состав прекрасный, замечательный», — приводит ТАСС слова Бестемьяновой.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине пройдет с 4 по 7 февраля. Сегодня, 3 февраля был объявлен состав сборной России на короткую программу в парах, мужском одиночном катании и танцах на льду.

Никита Кацалапов выступает в паре с Викторией Синициной. В 2014 году на Олимпиаде в Сочи фигурист становился олимпийским чемпионом в командных соревнованиях, тогда он выступал в паре с Еленой Ильиных.

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Источник: https://tass.ru/sport/13610081
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Наталья Бестемьянова
Никита Кацалапов
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