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Сегодня, 13:15

Бестемьянова: «Мне не кажется, что Валиева уменьшила шансы на личное золото. Состав выбран правильно»

Бестемьянова оценила состав сборной России по фигурному катанию на командный турнира Олимпиады-2022
Артем Бухаев
,  
Екатерина Звенигородская

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» отреагировала на состав сборной России на олимпийский командный турнир в Пекине.

«Валиева уменьшила шансы на личную золотую медаль? Нет, мне так не кажется. Состав выбран абсолютно правильно. Я считаю, что состав выбран абсолютно верно», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Соревнования в рамках командного турнира начнутся 4 февраля. Одиночницы представят короткие программы 6 февраля.

Определен состав сборной России на командный турнир Олимпиады-2022

Фигурное катание
Камила Валиева
Наталья Бестемьянова
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