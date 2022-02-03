Бестемьянова: «Мне не кажется, что Валиева уменьшила шансы на личное золото. Состав выбран правильно»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» отреагировала на состав сборной России на олимпийский командный турнир в Пекине.

«Валиева уменьшила шансы на личную золотую медаль? Нет, мне так не кажется. Состав выбран абсолютно правильно. Я считаю, что состав выбран абсолютно верно», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Соревнования в рамках командного турнира начнутся 4 февраля. Одиночницы представят короткие программы 6 февраля.

Определен состав сборной России на командный турнир Олимпиады-2022