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Сегодня, 17:08

Авербух назвал выдающимся катание всех российских пар на Олимпиаде в Пекине

Микеле Антонов

Прославленный фигурист, продюсер и комментатор Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги произвольной программы для российских пар на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Соревнование лучших из лучших! В первую очередь поздравляю всех наших ребят! Особенно Тарасову и Морозова. Весь тренерский штаб проделал огромную работу. Браво, Максим Траньков, Алексей Тихонов, и, конечно, Этери Георгиевна, которая смогла собрать и подарить нам такое выступление у ребят. Умница Женя и Володя. Китайцы сегодня тоже были хороши, хоть и не без ошибок выступили. Нужно учитывать, где проходило соревнование. Но это достойнейшая серебряная медаль.

Мишина и Галлямов тоже сегодня были безукоризненны. Но следующее четырехлетие точно их. Они нам еще подарят замечательные программы. Выдающееся катание выдающихся пар", — сказал Авербух «СЭ».

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами Игр. Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали третьими.

Четвертое итоговое место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Олимпиада
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Илья Авербух
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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