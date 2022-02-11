Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 06:51

Апелляция МОК по поводу снятия отстранения с Валиевой будет рассмотрена до 15 февраля

Сергей Разин
корреспондент
Камила Валиева.
Фото Twitter

Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что образец, взятый у российской фигуристки Камилы Валиевой 25 декабря 2021 года, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

«В первую очередь, ITA подчеркивает, что Камила Валиева является «защищенным лицом». Согласно кодексу ВАДА, этот статус применяется ко всем спортсменам младше 16 лет. Таким образом, стороны не могут публично раскрывать ее имя или случай, в который она может быть вовлечена, любое публичное раскрытие информации должно быть соразмерно фактам и обстоятельствам дела.

Если рассмотреть хронологию: российское агентство РУСАДА взяло тест у спортсменки 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. 8 февраля Аккредитованная лаборатория ВАДА в Стокгольме сообщила, что тест показал неблагоприятный результат на наличие запрещенного вещества триметазидин, классифицированного как гормон или модулятор метаболизма согласно списку запрещенных веществ ВАДА», — говорится в заявлении ITA.

8 февраля спортсменка была временно отстранена от соревнований РУСАДА, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято Дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Дело не находится в юрисдикции МОК, поскольку положительная проба была взята задолго до начала Олимпиады. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) воспользовался правом обжаловать снятие временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS), поскольку в ближайшие дни фигуристке предстоит участие в личных соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине.

Дело Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине.

Олимпиада
Камила Валиева
МОК
12
19
Читайте также
Год назад он оскорблял россиян после своих побед, а теперь проиграл конкуренцию спринтеру. Печаль Эмиля Иверсена
Официально: допинг-проба Валиевой после чемпионата России-2022 дала положительный результат на триметазидин, дело передали в суд
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Швейцарка Гут-Бехрами выиграла золото в супергиганте на Олимпиаде, россиянка Плешкова стала 18-й
Международное агентство по тестированию назвало запрещенный препарат, найденный в пробе Валиевой
Дания — Россия: Каюмов ушел в раздевалку после силового приема со стороны Йенсена
Стало известно, когда Валиева сдала сомнительную допинг-пробу
Все медали 11 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: японец Хирано стал олимпийским чемпионом в хаф-пайпе
Официально: декабрьская допинг-проба Валиевой дала положительный результат. Она продолжает выступление на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Международное агентство по тестированию подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой, но ей разрешено участие в Олимпиаде

Официально: решение по итогам командного турнира Олимпиады примут по итогам дела Валиевой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости