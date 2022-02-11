Апелляция МОК по поводу снятия отстранения с Валиевой будет рассмотрена до 15 февраля

Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что образец, взятый у российской фигуристки Камилы Валиевой 25 декабря 2021 года, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

«В первую очередь, ITA подчеркивает, что Камила Валиева является «защищенным лицом». Согласно кодексу ВАДА, этот статус применяется ко всем спортсменам младше 16 лет. Таким образом, стороны не могут публично раскрывать ее имя или случай, в который она может быть вовлечена, любое публичное раскрытие информации должно быть соразмерно фактам и обстоятельствам дела.

Если рассмотреть хронологию: российское агентство РУСАДА взяло тест у спортсменки 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. 8 февраля Аккредитованная лаборатория ВАДА в Стокгольме сообщила, что тест показал неблагоприятный результат на наличие запрещенного вещества триметазидин, классифицированного как гормон или модулятор метаболизма согласно списку запрещенных веществ ВАДА», — говорится в заявлении ITA.

8 февраля спортсменка была временно отстранена от соревнований РУСАДА, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято Дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Дело не находится в юрисдикции МОК, поскольку положительная проба была взята задолго до начала Олимпиады. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) воспользовался правом обжаловать снятие временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS), поскольку в ближайшие дни фигуристке предстоит участие в личных соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине.

Дело Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине.