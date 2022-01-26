Российский тренер Анжелика Крылова, которая работает с танцевальными дуэтами, в интервью «СЭ» высказалась по поводу возможных вариаций состава сборной России на командный турнир Олимпиады-2022 в Пекине.

«Командный турнир — это гордость всей страны, и выбирать составы нужно не по той логике, чтобы кого-то поблагодарить за работу или не обидеть. А исключительно из прагматичных соображений по самой сильной заявке. Наши будут ждать состав американцев и только потом выбирать сами. Я не эксперт в таких тактических играх, но хочется пожелать Федерации фигурного катания России принять правильное решение. От состава зависит многое, но выбор непростой. Шансы на золото у России хорошие, главное, не ошибиться с выбором фигуристов. А от спортсменов ждем чистых прокатов», — сказала Крылова.

Отметим, что Россия побеждала на командном турнире фигуристов в 2014 году. В 2018-м в южнокорейском Пхенчхане победила команда Канады.

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