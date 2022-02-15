Анна Семенович высказалась о выступлении Камилы Валиевой на Олимпиаде

Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович прокомментировала корреспонденту «СЭ» выступление российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Я могу сказать о финальном результате только после произвольной программы. Сейчас же я всей душой желаю Камиле справиться с тем давлением, которое давит на нее. Нужно успокоить нервы и откатать на все сто процентов. Она это может», — сказала Семенович «СЭ».

Валиева (82,16) лидирует после короткой программы, второе место занимает Анна Щербакова (80,20), Александра Трусова (74,60) идет на четвертой позиции.

Произвольные программы одиночницы представят 17 февраля.