Анна Щербакова: «В Пекине стараешься забыть о времени»

Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о разнице во времени между Москвой и Пекином и ранних тренировках.

«Здесь стараешься забыть о времени. В какой-то момент, заезжая на прыжок, я увидела часы — на них было 9 утра, и зачем-то я начала в голове считать, сколько сейчас времени в Москве. Я уже понимала, что не надо считать, потому что мне, наверное, станет тяжелее прыгать.

Физически мы готовы хорошо, но приходим очень заранее, разминаемся именно поэтому — чтобы подготовить свое тело, разогреться. Надо просто забыть о времени, как роботы, наверное. Потому что здесь другой график. В «Хрустальном» мы лед начинаем обычно часов в 11-12, а здесь у нас все тренировки в 8-9 утра, плюс разница во времени. Нас скоро ждет самая ранняя тренировка в 6 утра, надо будет встать часа в 3», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Щербакова выступит в одиночном женском катании на Олимпиаде в Пекине. Соревнования у женщин пройдут с 15 по 17 февраля.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.