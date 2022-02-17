Щербакова: «Простите, но я не буду говорить о ситуации с Камилой»

Щербакова отказалась говорить о ситуации с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала прокаты Камилы Валиевой и Александры Трусовой в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Сказала ли я слова ободрения Камиле и Саше? До сих пор не видела их прокатов. Могу только сказать, что я сделала все, что могла. Камилу после выступления я уже видела, но тогда я была вся в своих эмоциях. Ее прокат я видела, очень переживала за нее. С первого прыжка видела как ей тяжело. Понимаю, как сложно откатывать так программу. Я ей лично все скажу.

Простите, но я не буду говорить о ситуации с Камилой», — сказала фигуристка.

Щербакова прыгнула два четверных прыжка и получила за произвольную программу 175,75 балла. По сумме двух выступлений она набрала 255,95 балла и завоевала золотую медаль.

Александра Трусова прыгнула пять четверных прыжков и получила 177,13 балла. По сумме выступлений она набрала 251,73 балла и выиграла серебро.

Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и получила за прокат 141,93 балла. По сумме двух выступлений она набрала 224,09 балла и стала четвертой.