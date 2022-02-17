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Щербакова: «Простите, но я не буду говорить о ситуации с Камилой»

Щербакова отказалась говорить о ситуации с Валиевой на Олимпиаде в Пекине
Дмитрий Кузнецов
,  
Сергей Федоров

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала прокаты Камилы Валиевой и Александры Трусовой в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

 

 

«Сказала ли я слова ободрения Камиле и Саше? До сих пор не видела их прокатов. Могу только сказать, что я сделала все, что могла. Камилу после выступления я уже видела, но тогда я была вся в своих эмоциях. Ее прокат я видела, очень переживала за нее. С первого прыжка видела как ей тяжело. Понимаю, как сложно откатывать так программу. Я ей лично все скажу.

Простите, но я не буду говорить о ситуации с Камилой», — сказала фигуристка.

Щербакова прыгнула два четверных прыжка и получила за произвольную программу 175,75 балла. По сумме двух выступлений она набрала 255,95 балла и завоевала золотую медаль.

Александра Трусова прыгнула пять четверных прыжков и получила 177,13 балла. По сумме выступлений она набрала 251,73 балла и выиграла серебро.

Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и получила за прокат 141,93 балла. По сумме двух выступлений она набрала 224,09 балла и стала четвертой.

Олимпиада: Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева. Олимпиада 2022: у Щербаковой — золото! У Трусовой — серебро! Валиева — только четвертая... Онлайн-трансляция 17 февраля
Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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