Фигуристка Анна Щербакова поздравила американца Чена с победой на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова поздравила американца Натана Чена с победой в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Девушка в Instagram опубликовала совместное фото с фигуристом.

«Олимпийский чемпион. Поздравляю», — написала Щербакова.