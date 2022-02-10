Щербакова — Натану Чену: «Олимпийский чемпион. Поздравляю»
Фигуристка Анна Щербакова поздравила американца Чена с победой на Олимпиаде в Пекине
Российская фигуристка Анна Щербакова поздравила американца Натана Чена с победой в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Девушка в Instagram опубликовала совместное фото с фигуристом.
«Олимпийский чемпион. Поздравляю», — написала Щербакова.
По итогам короткой и произвольной программ Чен набрала 332,60 балла. В произвольной он исполнил пять четверных прыжков. Это его первая золотая медаль Игр.
Серебро завоевал японец Юма Кагияма (310,05). Третьим стал его соотечественник Шома Уно (293,00).
Сторис Анны Щербаковой.
Фото Instagram
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