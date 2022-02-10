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Сегодня, 17:08

Щербакова — Натану Чену: «Олимпийский чемпион. Поздравляю»

Фигуристка Анна Щербакова поздравила американца Чена с победой на Олимпиаде в Пекине
Виктория Кравченко
Сторис Анны Щербаковой.
Фото Instagram
Анна Щербакова.
Фото AFP
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Российская фигуристка Анна Щербакова поздравила американца Натана Чена с победой в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Девушка в Instagram опубликовала совместное фото с фигуристом.

«Олимпийский чемпион. Поздравляю», — написала Щербакова.

По итогам короткой и произвольной программ Чен набрала 332,60 балла. В произвольной он исполнил пять четверных прыжков. Это его первая золотая медаль Игр.

Серебро завоевал японец Юма Кагияма (310,05). Третьим стал его соотечественник Шома Уно (293,00).

Сторис Анны Щербаковой. Фото Instagram
Сторис Анны Щербаковой.
Фото Instagram
Фигурное катание
Анна Щербакова
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