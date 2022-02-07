Мишина — о падении во время произвольной программы на Олимпиаде: «Главные синяки будут на лице из-за недосыпа»

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, поделилась эмоциями после падения в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«До этого мы вставали в 8, Саша даже в 9-10. Тренировки были днем либо вечером. Не проснулись. У соперников тоже возникали проблемы из-за этого.

Первые мысли после паления? Пикирует! Вряд ли я смеялась, скорее, держала лицо. Сильно ничего не болит, просто ударились. Синяки будут, замажем. Главные синяки будут на лице из-за недосыпа», — сказала Мишина.

Несмотря на падение, Мишина и Галлямов заняли первое место в произвольной программе командного турнира Олимпиады с результатом 145,20 балла. На втором месте японцы Рику Миура и Рюити Кихара (139,60), замкнули тройку спортсмены из Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян (131,75).