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Сегодня, 22:34

Анастасия Мишина: «Иностранные журналисты задавали разные вопросы. Наше право — отвечать или нет»

Анастасия Мишина рассказала об атмосфере на Олимпиаде в Пекине
Артем Бухаев
Корреспондент

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым поделился впечатлениями от выступления на Олимпиаде в Пекине.

— У нас был перерыв побольше, чем у Марка Кондратюка. Были два разных соревнования, очень интересные. Командный турнир интересен тем, что вся команда поддерживает тебя прямо за льдом, а личный — просто достойно.

— В перерывах между тренировками охотились ли за вами иностранные журналисты?

— Не очень понятен вопрос. Задавали ли провокационные вопросы?

— Нет, просто интересно, насколько они хотели с вами пообщаться. Как общение проходило?

— Для этого есть специальная зона после выхода со льда. Там стояли российские и иностранные журналисты. Задавали разные вопросы. Наше право — отвечать или нет.

Мишина и Галлямов в составе сборной России завоевали золото командного турнира Олимпиады. По итогам турнира спортивных пар они заняли третье место.

Олимпиада
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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