Анастасия Мишина: «Иностранные журналисты задавали разные вопросы. Наше право — отвечать или нет»
Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым поделился впечатлениями от выступления на Олимпиаде в Пекине.
— У нас был перерыв побольше, чем у Марка Кондратюка. Были два разных соревнования, очень интересные. Командный турнир интересен тем, что вся команда поддерживает тебя прямо за льдом, а личный — просто достойно.
— В перерывах между тренировками охотились ли за вами иностранные журналисты?
— Не очень понятен вопрос. Задавали ли провокационные вопросы?
— Нет, просто интересно, насколько они хотели с вами пообщаться. Как общение проходило?
— Для этого есть специальная зона после выхода со льда. Там стояли российские и иностранные журналисты. Задавали разные вопросы. Наше право — отвечать или нет.
Мишина и Галлямов в составе сборной России завоевали золото командного турнира Олимпиады. По итогам турнира спортивных пар они заняли третье место.