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Сегодня, 08:59

Американский фигурист сделал сложнейший каскад в респираторе на тренировке в Пекине

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Фигурист сборной США Нэйтан Чен чисто исполнил каскад четверной лутц + тройной тулуп на тренировке перед Олимпиадой в Пекине. Успешную попытку записал итальянский тренер Лоренцо Магри.

Что интересно, американский фигурист даже на тренировке катался в маске-респираторе.

Чен — главный претендент на олимпийское золото в мужских соревнованиях. Он делает пять четверных в произвольной программе, а каскад четверной лутц + тройной тулуп является одним из сложнейших, которые исполняются на официальных стартах. Дороже стоят только каскад из того же лутца с тройным риттбергером и каскады из двух четверных, которые исполняются только на тренировках.

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Фигурное катание
Натан Чен
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