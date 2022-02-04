Американский фигурист Брендан Фрейзер, выступающий в паре с Алексой Книрим, остался доволен первыми прокатами в командном турнире Олимпиады.

«Это было тяжело, но мы справились. У нас был большой путь к этой Олимпиаде, так что приятно показать сегодня хороший прокат, — отметил Фрейзер. — У русских феноменальная команда. Для нас честь обойти их по итогам первого дня. Но мы не смотрим на соперников, концентрируемся только на своем прокате. У нам конкурентоспособная команда, мы все можем достичь».

Книрим и Фрэйзер за короткую программу набрали 75.00 балла. Россия в общем зачете командного турнира пока идет второй. Лидирует США.