Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 09:30

Фрейзер: «У русских феноменальная команда»

Американский фигурист Фрейзер заявил, что обойти русских является честью для него
Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Американский фигурист Брендан Фрейзер, выступающий в паре с Алексой Книрим, остался доволен первыми прокатами в командном турнире Олимпиады.

Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. Олимпиада-2022: положение в командном турнире. Россия идет второй после ритм-танцев дуэтов

«Это было тяжело, но мы справились. У нас был большой путь к этой Олимпиаде, так что приятно показать сегодня хороший прокат, — отметил Фрейзер. —  У русских феноменальная команда. Для нас честь обойти их по итогам первого дня. Но мы не смотрим на соперников, концентрируемся только на своем прокате. У нам конкурентоспособная команда, мы все можем достичь».

Книрим и Фрэйзер за короткую программу набрали 75.00 балла. Россия в общем зачете командного турнира пока идет второй. Лидирует США.

1
0
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кацалапов: «Мы будем катать произвольный танец в командном турнире Олимпиады»

Китайские фигуристы Вэньцзинь Суй и Цун Хань установили новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости