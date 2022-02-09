Американский блогер: «Туктамышева за золотом?»

Американский блогер отреагировал на новость о подозрительном тесте Валиевой

Американский блогер и музыкант Джонатан Байер в своем Twitter отреагировал на новость о

подозрительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Елизавета (Туктамышева) за золотом?» — написал Байер.

Фигуристка Елизавета Туктамышева является первой запасной сборной России.

Ранее 15-летняя Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир Олимпийских игр в Пекине, однако медали россиянам не вручили.

В среду, 9 февраля, появилась информация, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпиаде стал допинг-тест Валиевой.