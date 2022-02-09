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Сегодня, 20:09

Американский блогер: «Туктамышева за золотом?»

Американский блогер отреагировал на новость о подозрительном тесте Валиевой
Виктория Кравченко

Американский блогер и музыкант Джонатан Байер в своем Twitter отреагировал на новость о

подозрительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Елизавета (Туктамышева) за золотом?» — написал Байер.

Фигуристка Елизавета Туктамышева является первой запасной сборной России.

Ранее 15-летняя Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир Олимпийских игр в Пекине, однако медали россиянам не вручили.

В среду, 9 февраля, появилась информация, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпиаде стал допинг-тест Валиевой.

Источник: https://twitter.com/JonathanBeyer81
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Елизавета Туктамышева
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В федерации предположили, что официальная информация по ситуации Валиевой будет в четверг утром

Опровержение: информация об отстранении Валиевой не подтверждается
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