Американский блогер: «Туктамышева за золотом?»
Американский блогер отреагировал на новость о подозрительном тесте Валиевой
Американский блогер и музыкант Джонатан Байер в своем Twitter отреагировал на новость о
подозрительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Елизавета (Туктамышева) за золотом?» — написал Байер.
Фигуристка Елизавета Туктамышева является первой запасной сборной России.
Ранее 15-летняя Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир Олимпийских игр в Пекине, однако медали россиянам не вручили.
В среду, 9 февраля, появилась информация, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпиаде стал допинг-тест Валиевой.
Источник: https://twitter.com/JonathanBeyer81
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