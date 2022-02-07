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Сегодня, 09:33

Американский актер Алек Болдуин восхищен выступлением Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент
Пост Алека Болдуина.
Фото Instagram

Американский актер Алек Болдуин оценил выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Я люблю Олимпиады, потому что даже в такие удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Портрет.

Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — написал Болдуин в Instagram.

Пост Алека Болдуина. Фото Instagram
Пост Алека Болдуина.
Фото Instagram

Валиева выиграла короткую и произвольную программы в командном турнире. В короткой она набрала 90,18 балла, а в произвольной — 178,92 балла.

По итогам соревнований российская команда заняла первое место, набрав 74 очка.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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