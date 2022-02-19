Американские фигуристы заявили о желании получить заслуженные медали за командный турнир Олимпиады-2022

Алекса Нерим и Брэндон Фрейзер, которые заняли шестое место в турнире пар, рассказали об апелляции к МОК.

«К сожалению, у нас нет никакой информации по поводу медальной церемонии за командник. Мы хотим получить наши награды. Что изменится, если мы получим наши серебряные награды? Это сложный вопрос. Мы просто хотим получить заслуженные награды. Что мы такого сделали, что мы не можем получить наши награды? Это будет заключительном куском пазла в нашей олимпийской мечте. Даже в женском одиночном было награждение», — сказали Нерим и Фрейзер.

В субботу стало известно, что американские фигуристы подали апелляцию, чтобы получить олимпийские медали за командный турнир. Напомним, что командный турнир по фигурному катанию выиграла сборная России, но из-за ситуации с Камилой Валиевой церемония награждения была отменена.