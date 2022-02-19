Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 17:12

Американские фигуристы заявили о желании получить заслуженные медали за командный турнир Олимпиады-2022

Сергей Федоров
Корреспондент

Алекса Нерим и Брэндон Фрейзер, которые заняли шестое место в турнире пар, рассказали об апелляции к МОК.

«К сожалению, у нас нет никакой информации по поводу медальной церемонии за командник. Мы хотим получить наши награды. Что изменится, если мы получим наши серебряные награды? Это сложный вопрос. Мы просто хотим получить заслуженные награды. Что мы такого сделали, что мы не можем получить наши награды? Это будет заключительном куском пазла в нашей олимпийской мечте. Даже в женском одиночном было награждение», — сказали Нерим и Фрейзер.

В субботу стало известно, что американские фигуристы подали апелляцию, чтобы получить олимпийские медали за командный турнир. Напомним, что командный турнир по фигурному катанию выиграла сборная России, но из-за ситуации с Камилой Валиевой церемония награждения была отменена.

Олимпиада
2
0
Читайте также
«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале Олимпиады
Спасибо, Саша! Ты и вся лыжная сборная спасли для нас Олимпиаду в Пекине
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристам вручили медали после завершения соревнования спортивных пар на Олимпиаде в Пекине

Жулин одним словом описал выступление российских пар в произвольной программе на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости