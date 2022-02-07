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Сегодня, 08:45

Американские фигуристы назвали заслуженной победу сборной России в командном турнире на Олимпиаде

Дмитрий Кузнецов
,  
Сергей Федоров

Американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвели итоги командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Сборная США всегда была сильна, сюда приехала группа сильных спортсменов. Русские заслужили победу, они откатали замечательно. Но наше серебро — это очень трогательно и будет одним из самых ярких моментов в карьере. Мы могли заранее выбрать, будем ли мы участвовать в командном турнире. У нас спросили.

Надеемся, Винсент Чжоу [заразившийся коронавирусом] завтра будет с нами. Мы узнали о том, что он заражен, сегодня в командном боксе во время соревновательного дня».

Сборная США по итогам командного турнира набрала 65 очков и заняла второе место. За команду также выступали Карен Чен, Нэйтан Чен, Винсент Чжоу, Алекса Книрим/Брендон Фрейзер, Мэдисон Чок/Эван Бейтс.

Фигурное катание
Олимпиада
Хаббелл/ Донохью
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