Американские фигуристы Книрим и Фрейзер прокомментировали положительный тест на ковид у Чжоу

Американские фигуристы Алекса Шимека Книрим и Брэндон Фрейзер прокомментировали тот факт, что член их команды Винсент Чжоу сдал положительный тест на коронавирус.

«Мы ничего не можем с этим сделать, но это ужасно. У нас был похожий опыт на чемпионате США. Это твоя работа, и она так много от тебя требует. Когда ты из-за теста лишаешься того, что ты делаешь всю жизнь, это очень тяжело. Нет, Винсент не в нашей в группе, и мы предпринимаем все меры безопасности. Очевидно, что мы живем вместе, но с соблюдением всех мер, думаю, это можно сделать безопасно.

Мы доверяем нашему персоналу, все было хорошо с мерами, и нет нужды что-то менять в них», — сказали фигуристы.