Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 08:29

Американские фигуристы Книрим и Фрейзер прокомментировали положительный тест на ковид у Чжоу

Виктория Кравченко

Американские фигуристы Алекса Шимека Книрим и Брэндон Фрейзер прокомментировали тот факт, что член их команды Винсент Чжоу сдал положительный тест на коронавирус.

«Мы ничего не можем с этим сделать, но это ужасно. У нас был похожий опыт на чемпионате США. Это твоя работа, и она так много от тебя требует. Когда ты из-за теста лишаешься того, что ты делаешь всю жизнь, это очень тяжело. Нет, Винсент не в нашей в группе, и мы предпринимаем все меры безопасности. Очевидно, что мы живем вместе, но с соблюдением всех мер, думаю, это можно сделать безопасно.

Мы доверяем нашему персоналу, все было хорошо с мерами, и нет нужды что-то менять в них», — сказали фигуристы.

Сообщалось, что Чжоу ожидает результаты второго теста и если они будут отрицательными, то он сможет принять участие в короткой программе в личном турнире.

Олимпиада
Коронавирус
1
0
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Как Елена Вяльбе сделала российских лыжников лучшими в мире: лично готовила им еду, отнимала телефоны и спасала от Губерниева
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бестемьянова — о досрочном золоте фигуристов: «Абсолютно замечательная победа нашей команды!»

Даниил Глейхенгауз прибыл в Пекин на Олимпиаду
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости