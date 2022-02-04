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Сегодня, 14:19

Американская судья оценила прокат Мишиной и Галлямова ниже всех в командном турнире Олимпиады

Екатерина Савостина
Корреспондент
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Global Look Press

Американская судья Пэгги Грэм поставила российской паре Анастасии Мишиной и Александру Галлямову меньше всех баллов в короткой программе командного турнира Олимпиады-2022. Она оценила их выступление на 81,12 балла.

Самую высокую оценку от нее получила китайская пара — Вэньцзинь Суй — Цун Хань (84,80). Отметим, что 5 из 9 судей поставили россиян на первое место.

По итогам короткой программы Суй и Хань заняли первое место (82,83), установив новый мировой рекорд. Мишина и Галлямов отстали от них на 0,19 балла (82,64). Замкнули тройку лучших Алекса Нерим и Брендон Фрейзер из США (75,00).

Источник: https://skatingscores.com/2122/olyt/sr/pairs/short/tss/
Фигурное катание
Олимпиада
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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