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Сегодня, 06:15

Американская фигуристка Чен: «Валиева показала удивительные вещи»

Американская фигуристка Чен поделилась эмоциями от проката Валиевой в командном турнире Олимпиады в Пекине
Сергей Федоров
,  
Дмитрий Кузнецов
Карен Чен.
Фото Instagram

Американская фигуристка Карен Чен восхитилась прокатом короткой программы россиянки Камилы Валиевой в командном турнире Олимпиады в Пекине.

«Валиева показала удивительные вещи. Но я здесь концентрируюсь только на своем прокате. У нас в команде все настроены позитивно, мы продолжаем борьбу в команднике», — сказала Чен.

Валиева стала первой в короткой программе, набрав 90,18 балла. У Чен — 65,20 балла.

Таким образом, Валиева принесла российской команде 10 очков, сборная России поднялась на первое место.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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