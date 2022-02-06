Американская фигуристка Чен: «Валиева показала удивительные вещи»

Американская фигуристка Карен Чен восхитилась прокатом короткой программы россиянки Камилы Валиевой в командном турнире Олимпиады в Пекине.

«Валиева показала удивительные вещи. Но я здесь концентрируюсь только на своем прокате. У нас в команде все настроены позитивно, мы продолжаем борьбу в команднике», — сказала Чен.

Валиева стала первой в короткой программе, набрав 90,18 балла. У Чен — 65,20 балла.

Таким образом, Валиева принесла российской команде 10 очков, сборная России поднялась на первое место.