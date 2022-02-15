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Сегодня, 17:05

Алиса Лью: «Счастлива исполнить чисто короткую программу. Надеюсь, сделаю тройной аксель в произвольной»

Американская фигуристка Лью прокомментировала свое выступление в короткой программе на Олимпиаде
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Американская фигуристка Алиса Лью прокомментировала свое выступление в короткой программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Я очень счастлива исполнить чисто короткую программу, — сказала Лью. — Надеюсь, я сделаю тройной аксель в произвольной. Жаль, что не прошла церемония награждения, это был бы крутой опыт. Я понимаю, почему так сделали, но я не хотела, чтобы все получилось так, как в итоге произошло. Я не знаю, что случилось [в случае с Валиевой] но я верю в чистый спорт».

Лью показала в короткой программе результат 69.50 балла.

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