Американка Чен — о своем прокате: «Надеюсь, мое падение не повлияет на общий результат»

Американская фигуристка Карен Чен высказалась о своем прокате короткой программы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Я хотела проехать чистую программу для себя, команды, семьи и всех болельщиков. Даже не знала, что ожидать. Здесь все чувствуется как на национальном первенстве.

Мое падение? На тренировках все было хорошо, я исполняла все прыжки. Но здесь я допустила ошибку. Постараюсь исправиться к следующим прокатам. Я расстроилась из-за падения. Хотелось получить шанс снова выйти и все исправить. Но это опыт. Теперь я понимаю, каково выступать на этом уровне. Надеюсь, мое падение на тройном риттбергере не повлияет на общий результат. Я не успела посмотреть общую таблицу.

Я знала, что буду кататься в команднике, сразу после национального чемпионата США», — рассказала Чен.

Российская фигуристка Камила Валиева стала первой в короткой программе, набрав 90,18 балла. У Чен — 65,20 балла.