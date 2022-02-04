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«Американцы и тут лезут к нам». Реакция на столкновение фигуристов на Олимпиаде

Реакция болельщиков на столкновение фигуристки Синициной с американцами на Олимпиаде-2022
Никита Кацалапов и Виктория Синицина.
Фото Reuters

В пятницу, 4 февраля, в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине состоялся первый соревновательный день командного турнира по фигурному катанию.

Во время разминки танцевальных дуэтов американец Захари Донохью, вероятно, случайно задел голову россиянки Виктории Синициной, проезжая мимо нее на льду.

Партнер Синициной Никита Кацалапов после этого инцидента заявил, что конфликт с американской парой Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью начался с самого утра.

По итогу Синицина и Кацалапов заняли второе место, Хаббелл и Донохью — первое. Болельщики оценили судейство на Олимпиаде.

«Американцы и тут лезут к нам»

«Все идет к тому, что именно в танцах (единственном виде, где соперничество с американцами, в отсутствии французской сборной, проходит напрямую) все и решится. Вид, за который у нас могло и должно было быть «+2», теперь в случшем случае закончится вничью. В лучшем случае! А предстоящий проигрыш в произвольной у юношей опять где-то нужно будет отыгрывать. За это и тревожно. Очень тревожно. Тем более произвольный танец будет 7 видом программы, а произволка у девушек может превратиться в показательные выступления. Американцы (особенно танцоры) уже показали, что отлично готовы к ОИ, но главное, просели лидеры других сборных, которые теоретически могли вклиниться между нашими и американцами»

«Проиграли амерам в первый день всё что могли и даже больше. То лёд с трещиной, то хозяева в парах не гостеприимные»

«Судейство не спорное. А явно предвзятое. Особенно в парах. Чтобы кто-то и что-то не говорил — именно американский судья вообще закопал нашу пару — поставил аж на 3 (!!!) бала меньше, чем китайцам. И поверьте — он думал не о китайцах. Все как вегда — американцы со всей своей уверенной наглостью»

«Если в прогнозах американские сми поставили сборную России в итоге на 11-ое место в командном зачёте, то они знают, что делать».

Фигурное катание
Олимпиада
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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