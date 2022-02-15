Олимпийская чемпионка по фигурному катанию-2018 Алина Загитова рассказала, как относится к хейту.

«Это сложно для меня, иногда даже из-за этого плакала. Потому что я чуть-чуть не понимаю, зачем так пишут. Так как в принципе я не сделала ничего плохого тем людям, которые пишут мне такие злые слова, сообщения с угрозами. И потом ты боишься сделать шаг вправо, шаг влево. Боишься по улице идти. Пишут, что найдут меня. За что? Этого я не понимаю», — сказала Загитова в эфире «Первого канала».

Сегодня, 15 февраля, фигуристки представят короткую программу на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Группа с российскими спортсменками начнется — 16:38 мск.

Сборную России в женском катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Александра Щербакова.