Загитова, Медведева и Мамун поддерживали Трусову с персональным флагом на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун поддерживали Алексадру Трусову с персональным флагом после ее проката в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Их показали в трансляции после объявления оценок Трусовой.

Трусова прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе и получила 177,13 балла. По сумме выступлений она набрала 251,73 балла и завоевала серебряную медаль.

Загитова, Медведева, Мамун.

Загитова, Медведева, Мамун.