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Загитова, Медведева и Мамун поддерживали Трусову с персональным флагом

Загитова, Медведева и Мамун поддерживали Трусову с персональным флагом на Олимпиаде
Карен Саркисян
Корреспондент
Загитова, Медведева, Мамун.
Загитова, Медведева, Мамун.
Загитова, Медведева, Мамун.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун поддерживали Алексадру Трусову с персональным флагом после ее проката в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Их показали в трансляции после объявления оценок Трусовой.

Трусова прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе и получила 177,13 балла. По сумме выступлений она набрала 251,73 балла и завоевала серебряную медаль.

Загитова, Медведева, Мамун.
Загитова, Медведева, Мамун.
Загитова, Медведева, Мамун.
Загитова, Медведева, Мамун.
Загитова, Медведева, Мамун.
Загитова, Медведева, Мамун.
Олимпиада: Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева. Олимпиада 2022: у Щербаковой — золото! У Трусовой — серебро! Валиева — только четвертая... Онлайн-трансляция 17 февраля

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
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