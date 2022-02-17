Алина Кабаева считает, что задержка с проверкой допинг-пробы Валиевой могла быть сознательной

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева высказала мнение, что задержка с проверкой декабрьской допинг-пробы Камилы Валиевой могла быть спланирована.

«Почему нужно было ждать до того момента, когда Валиева выступила в команде и завоевала золотую медаль? В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды, — приводит ТАСС слова Алины Кабаевой. — Если бы Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сделало это своевременно, до Олимпиады, то тогда бы Валиеву заменили и команда все равно выиграла бы золотую медаль, а так есть повод передать ее награду второму месту, которое заняли американцы».

«И поскольку Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил выступать Камиле дальше, то следует сразу признать, что это чистая спортсменка, а не навешивать ее будущие результаты на следующее решение. И все вместе это выглядит отвратительно, как целенаправленный наезд на российский спорт», — заявила олимпийская чемпионка.

Алина Кабаева также отметила мужество Валиевой, с которым она переносит скандал.

«Девочка — молодец! Она еще подросток, ей 15 лет, она вынуждена проходить эти испытания и ведет себя очень мужественно и достойно. Мы все на ее стороне, мы все за нее болеем и уверены — у нее хорошее будущее», — заключила Кабаева.

Сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступала Валиева, завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде-2022. 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения по итогам соревнований перенесена из-за того, что в допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года обнаружены следы запрещенного препарата.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило на 15-летнюю Валиеву временное отстранение, которое спортсменка успешно оспорила. 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА и допустил фигуристку до участия в личных соревнованиях на Играх в Китае.