Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова оценила выступление Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Катание Камилы — наслаждение в полной мере. Пришлось сделать ранний подъем, чтобы посмотреть, но никто не разочаровал. Безумно рада, что Валиева собралась. Она такая надежная и космическая.



От всей души поздравляю Марка Кондратюка. Это было феноменально. Конечно, такого в мужском фигурном катании давно не было. Победа в командном турнире у нас в кармане? Могу сказать, что мы зря волновались. Я и не волновалась — знала, что так и будет. Загадывать не очень хорошо, но преимущество отличное и есть какая-то уверенность в победе», — приводит Sport24 слова Леоновой.

Сегодня, 6 февраля Валиева выиграла короткую программу, а Кондратюк занял второе место в произвольной программе.

Перед заключительным днем командного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России лидирует с 45 очками. Сборная США идет на второй строчке с 42 очками, на третьей строчке — Япония с 39 очками.