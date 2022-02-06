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Сегодня, 10:48

Леонова о Валиевой: «Ее катание — наслаждение в полной мере. Она такая надежная и космическая!»

Леонова поделилась впечатлениями от выступления Валиевой на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова оценила выступление Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Катание Камилы — наслаждение в полной мере. Пришлось сделать ранний подъем, чтобы посмотреть, но никто не разочаровал. Безумно рада, что Валиева собралась. Она такая надежная и космическая.

От всей души поздравляю Марка Кондратюка. Это было феноменально. Конечно, такого в мужском фигурном катании давно не было. Победа в командном турнире у нас в кармане? Могу сказать, что мы зря волновались. Я и не волновалась — знала, что так и будет. Загадывать не очень хорошо, но преимущество отличное и есть какая-то уверенность в победе», — приводит Sport24 слова Леоновой.

Сегодня, 6 февраля Валиева выиграла короткую программу, а Кондратюк занял второе место в произвольной программе.

Перед заключительным днем командного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России лидирует с 45 очками. Сборная США идет на второй строчке с 42 очками, на третьей строчке — Япония с 39 очками.

Марк Кондратюк. Олимпиада-2022: положение в командном турнире. Россия опережает США перед заключительным днем

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-02-06-leonova-kataniye-valiyevoy-naslazhdeniye-v-polnoy-mere-kamila-takaya-nadezhnaya-i-kosmicheskaya
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Алена Леонова
Камила Валиева
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