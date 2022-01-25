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Сегодня, 23:06

Ягудин: «Замена Коляды на Семененко ничего не решает, на медали наши одиночники и не претендовали»

Анна Горшкова
Корреспондент

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал решение о замене в составе сборной на Олимпиаду Михаила Коляды на Евгения Семененко.

«С одной стороны, замена Коляды на Семененко при сегодняшнем уровне конкуренции в мужском одиночном катании в глобальном смысле ничего не решила, поскольку на медали в личном первенстве наши одиночники особенно и не претендовали. Как говорится, «се ля ви». Надеюсь, он еще реализует свой дар», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Ранее ФФККР сообщила, что тест Коляды на коронавирус дал положительный результат перед вылетом фигуриста на сбор в Красноярск.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования фигуристов начнутся в первый день Игр командным турниром.

Источник: https://tass.ru/sport/13524417
Сборная России по фигурному катанию
Алексей Ягудин
Евгений Семененко
Михаил Коляда
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