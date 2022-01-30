Александр Коган: «В сборной России все в порядке, тесты на коронавирус сдаются ежедневно»

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о подготовке сборной страны к Олимпиаде в Пекине.

«Процесс получения всех необходимых документов длительный, получаем разрешения от китайской стороны, — цитирует Когана ТАСС. — Но все основные документы уже оформлены, все готово. Все в порядке, без травм, тесты сдаются ежедневно. Заключительные тесты перед вылетом команда пройдет 31 января. Что касается командного турнира, то сейчас рассматриваем все возможные варианты».

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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