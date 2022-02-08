Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 15:08

«А куда грудь пропала?» Загитова выложила новое видео с Олимпиады в Пекине

Виктория Кравченко
Алина Загитова.
Фото Instagram

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram показала то, как с гимнасткой Маргаритой Мамун разминаются в олимпийской деревне. Видео с фигуристкой появилось в фанатском аккаунте Загитовой.

«Мы вышли на свободу, хотя бы чуть-чуть», — сказала Загитова в ролике.

Подписчики аккаунта teamzagitova оценили то, как выглядит фигуристка:

«А куда грудь пропала?»

«Мне нравятся сторис, где Алина разговаривает».

«Классная девушка чудо красоты, нереально стройная фигура, остроумная, веселая, нежная добродушная».

«Какая же ты смешная».

Олимпиада
Алина Загитова
Маргарита Мамун
1
0
Читайте также
Сколько зарабатывает лучшая лыжница России Наталья Непряева?
Развелся с русской звездой, был в депрессии из-за допинга, его записали в антиваксеры: как американец Вик Уайлд стал самым титулованным в сборной России
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Церемонию награждения российских фигуристов золотыми медалями Олимпиады-2022 перенесли
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости