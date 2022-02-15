Женская сборная России по керлингу обыграла Китай и одержала первую победу на Олимпиаде

Женская сборная России по керлингу одержала первую победу на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по керлингу одержала первую победу на Олимпиаде в Пекине.

Россиянки победили Китай со счетом 11:5.

Сборная России занимает последнее, 10-е место в турнирной таблице женского турнира по керлингу на Играх, на счету команды 1 победа и 6 поражений.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Круговой турнир

Китай — Россия — 5:11

«Национальный водный центр».