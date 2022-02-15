Женская сборная России по керлингу обыграла Китай и одержала первую победу на Олимпиаде
Женская сборная России по керлингу одержала первую победу на Олимпиаде в Пекине
Женская сборная России по керлингу одержала первую победу на Олимпиаде в Пекине.
Россиянки победили Китай со счетом 11:5.
Сборная России занимает последнее, 10-е место в турнирной таблице женского турнира по керлингу на Играх, на счету команды 1 победа и 6 поражений.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.
Керлинг
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Круговой турнир
Китай — Россия — 5:11
«Национальный водный центр».
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