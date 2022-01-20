В Федерации керлинга отреагировали на информацию о возможном переносе олимпийского турнира на лето

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переносе соревнований по керлингу в рамках Олимпиады в Пекине на лето 2022 года. Ранее о таком варианте сообщал Talegram-канал «АренаБреда».

«Какое-то безумие. Такое не обсуждается. Мы вчера провели совещание по подготовке олимпийского турнира по керлингу, получили последние вводные от международной Федерации. Конечно, ограничения будут. Мы действуем по плану, понимаем где, куда, и когда переезжаем. Люди, которые такое пишут, берут информацию с потолка. Это неправда. Мы очень надеемся, что турнир будет красивым. Главное, чтобы спортсмены не болели. Только в этом случае может быть отменен турнир. Если никто эту гадость с собой не привезет, то все будет нормально», — сказал Свищев «СЭ».

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В ней примут участие более 4 тысяч спортсменов из 95 стран.