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Сегодня, 11:47

Российские керлингисты обыграли Китай на Олимпиаде-2022

Сергей Разин
корреспондент
Мужская сборная России по керлингу.
Фото ОКР

Мужская сборная России по керлингу в матче группового турнира Олимпиады-2022 обыграла Китай со счетом 7:4.

При этом россияне до предпоследнего энда уступали со счетом 3:4.

Для россиян это первая победа в двух играх. Следующий матч российские керлингисты проведут 11 февраля против Швейцарии. Встреча начнется в 4:05 (мск).

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Круговой турнир

Китай — Россия — 4:7

США — Швеция — 4:7

Норвегия — Канада — 5:6

Великобритания — Италия — 7:5

Олимпиада
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