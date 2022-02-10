Российские керлингисты обыграли Китай на Олимпиаде-2022
Мужская сборная России по керлингу в матче группового турнира Олимпиады-2022 обыграла Китай со счетом 7:4.
При этом россияне до предпоследнего энда уступали со счетом 3:4.
Для россиян это первая победа в двух играх. Следующий матч российские керлингисты проведут 11 февраля против Швейцарии. Встреча начнется в 4:05 (мск).
Керлинг
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Круговой турнир
Китай — Россия — 4:7
США — Швеция — 4:7
Норвегия — Канада — 5:6
Великобритания — Италия — 7:5
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