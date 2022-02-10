Российские керлингисты обыграли Китай на Олимпиаде-2022

Мужская сборная России по керлингу в матче группового турнира Олимпиады-2022 обыграла Китай со счетом 7:4.

При этом россияне до предпоследнего энда уступали со счетом 3:4.

Для россиян это первая победа в двух играх. Следующий матч российские керлингисты проведут 11 февраля против Швейцарии. Встреча начнется в 4:05 (мск).

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Круговой турнир

Китай — Россия — 4:7

США — Швеция — 4:7

Норвегия — Канада — 5:6

Великобритания — Италия — 7:5