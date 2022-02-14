Российские керлингисты уступили сборной Швеции на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборная России по керлингу в матче кругового турнира Олимпиады-2022 уступила сборной Швеции со счетом 5:7.

В состав сборной России на Игры вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

В другом матче кругового турнира Канада победила Италию со счетом 7:3.

В следующем матче 15 февраля Россия встретится с Норвегией. Начало матча в 4:05 по московскому времени.

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Круговой турнир

Россия — Швеция — 5:7

Канада — Италия — 7:3