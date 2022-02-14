Российские керлингисты уступили сборной Швеции на Олимпиаде в Пекине
Мужская сборная России по керлингу в матче кругового турнира Олимпиады-2022 уступила сборной Швеции со счетом 5:7.
В состав сборной России на Игры вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
В другом матче кругового турнира Канада победила Италию со счетом 7:3.
В следующем матче 15 февраля Россия встретится с Норвегией. Начало матча в 4:05 по московскому времени.
Керлинг
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Круговой турнир
Россия — Швеция — 5:7
Канада — Италия — 7:3
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