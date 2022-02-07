Норвегия и Италия сыграют в финале олимпийского турнира по керлингу в миксте

На Олимпиаде-2022 в Пекине прошли полуфинальные матчи по миксту в керлинге. Норвегия одолела Великобританию со счетом 6:5. Италия уверенно обыграла Швецию — 8:1.

Финал и матч за третье место состоятся 8 февраля. Сборная России не смогла преодолеть квалификационный раунд и не принимает участия в турнире.

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Микст

1/2 финала

Норвегия — Великобритания — 6:5

Италия — Швеция — 8:1