Назван состав сборной России по керлингу на Олимпиаду

Определился состав мужской и женской сборных России по керлингу на Олимпийские игры в Пекине, информирует ТАСС.

В состав женской команды вошли скип Алина Ковалева, а также Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Мужскую команду представят скип Сергей Глухов, а также Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.