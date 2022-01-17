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Сегодня, 16:34

Назван состав сборной России по керлингу на Олимпиаду

Иван Шитик
Корреспондент

Определился состав мужской и женской сборных России по керлингу на Олимпийские игры в Пекине, информирует ТАСС.

В состав женской команды вошли скип Алина Ковалева, а также Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Мужскую команду представят скип Сергей Глухов, а также Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13448903
Олимпиада
Сборная России по керлингу
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