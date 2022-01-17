Назван состав сборной России по керлингу на Олимпиаду
Определился состав мужской и женской сборных России по керлингу на Олимпийские игры в Пекине, информирует ТАСС.
В состав женской команды вошли скип Алина Ковалева, а также Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Мужскую команду представят скип Сергей Глухов, а также Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Источник: https://tass.ru/sport/13448903
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