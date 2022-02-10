Керлингистка Ковалева: «Не сумели быстро адаптироваться ко льду, из-за этого не получились первые энды с США»

Российская керлингистка Алина Ковалева подвела итоги стартового матча Олимпиады-2022 против США (3:9).

«Не сумели быстро адаптироваться ко льду, из-за этого не получились первые энды. Потом, чтобы догнать американок, пришлось рисковать. При счете 3:9 с учетом оставшихся эндов продолжать борьбу смысла уже не было. Турнир длинный, и силы еще пригодятся», — приводит слова Ковалевой ОКР.

В следующем матче российские керлингистки встретятся со Швейцарией 11 февраля. Матч начнется в 9:05 мск.