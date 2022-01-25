Керлингистка Арсенькина рассказала, как сборная России готовится к Олимпиаде-2022

Галина Арсеньева рассказала, как сборная России по керлингу готовится к предстоящей Олимпиаде в Пекине.

«Подготовка идет хорошо, по плану. Конечно, небольшие изменения есть в связи с отменой некоторых соревнований, но несмотря на это мы очень неплохо справляемся, больше увеличиваем тренировочный процесс. Мне кажется, что наша подготовка от этого не страдает», — приводит слова спортсменки РЕН ТВ.

Арсеньева также отметила, что сейчас при подготовке есть много сложностей в связи с многочисленными карантинами на тренировочных базах.

«Это вносит свои коррективы. Тем более сейчас перед таким ответственным соревнованием как Олимпиада, где меры предосторожности будут на самом строжайшем уровне. Мы будем проходить двухнедельный карантин, чтобы максимально изолироваться и ни с кем не пересекаться, чтобы снизить риск заражения», — добавила Арсеньева.

Ранее был представлен состав сборной России по керлингу на зимнюю Олимпиаду-2022. Соревнования пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.