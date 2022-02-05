Итальянские керлингисты с пятью победами лидируют в круговом турнире микста Олимпиады
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась восьмая сессия кругового турнира по керлингу в миксте.
Сборная Италии обыграла Австралию со счетом 7:3 и с 5 победами в 5 играх лидирует в общем зачете. На второй строчке Швеция, которая обыграла Канаду — 6:2. На третьей строчке Великобритания, которая оказалась сильнее Чехии — 8:3.
Керлинг
Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022
Микст
Круговой турнир
Чехия — Великобритания — 3:8
Китай — США — 5:7
Швеция — Канада — 6:2
Австралия — Италия — 3:7
«Национальный водный центр».
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