Итальянские керлингисты с пятью победами лидируют в круговом турнире микста Олимпиады

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась восьмая сессия кругового турнира по керлингу в миксте.

Сборная Италии обыграла Австралию со счетом 7:3 и с 5 победами в 5 играх лидирует в общем зачете. На второй строчке Швеция, которая обыграла Канаду — 6:2. На третьей строчке Великобритания, которая оказалась сильнее Чехии — 8:3.

Керлинг

Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022

Микст

Круговой турнир

Чехия — Великобритания — 3:8

Китай — США — 5:7

Швеция — Канада — 6:2

Австралия — Италия — 3:7

«Национальный водный центр».