Италия обыграла Швейцарию в матче олимпийского турнира по керлингу
В матче мужского олимпийского турнира по керлингу сборная Италии победила команду Швейцарии (8:4).
В другом матче сборная США победила команду Китая (8:6).
Швейцарцы делят третье место с канадцами и россиянами. Сборная США занимает шестое место, Китай идет восьмым. Италия одержала первую победу и занимает девятое место.
Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.
Керлинг
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Круговой турнир
Швейцария — Италия — 4:8
Китай — США — 6:8
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