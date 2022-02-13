Италия обыграла Швейцарию в матче олимпийского турнира по керлингу

В матче мужского олимпийского турнира по керлингу сборная Италии победила команду Швейцарии (8:4).

В другом матче сборная США победила команду Китая (8:6).

Швейцарцы делят третье место с канадцами и россиянами. Сборная США занимает шестое место, Китай идет восьмым. Италия одержала первую победу и занимает девятое место.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Круговой турнир

Швейцария — Италия — 4:8

Китай — США — 6:8