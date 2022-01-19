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Сегодня, 10:04

Стал известен состав сборной России по бобслею на Олимпиаду в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент

По итогам нынешнего международного сезона тренерский штаб сборной России по бобслею определил имена спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду в Пекин, информирует сайт ОКР.

В состав команды по скелетону вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семенов.

Бобслей на Играх-2022 представят пилоты Надежда Сергеева, Анастасия Макаров, Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов, разгоняющие Юлия Беломестных, Елена Мамедова, Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев и Дмитрий Лопин. Запасной заявлена Юлия Егошенко.

Соревнования по бобслею на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 13 по 20 февраля в Санно-бобслейном центре Сяохайто.

Источник: https://olympic.ru/news/beijing-2022/opredelen-sostav-sbornyh-rossii-po-bobsleyu-i-skeletonu-na-igry-2022/
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Стал известен состав сборной России по бобслею и скелетону на Олимпиаду в Пекине
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