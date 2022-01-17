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Сегодня, 17:25

Стал известен состав сборной России по бобслею и скелетону на Олимпиаду в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Определен состав сборной России по бобслею и скелетону на Олимпийские игры в Пекине, информирует ТАСС.

В состав мужской олимпийской команды вошли пилоты Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов, выступавшие в этом сезоне в Кубке мира. В соревнованиях женских бобов-двоек в Пекине выступят Надежда Сергеева и Анастасия Макарова, в монобобе — Сергеева.

В Китай также поедут разгоняющие Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев и Дмитрий Лопин, запасной будет определен позднее. У женщин разгоняющими едут Юлия Беломестных и Елена Мамедова, запасная Юлия Егошенко.

В состав олимпийской команды России по скелетону вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семенов.

Источник: https://tass.ru/sport/13448695
Олимпиада
Сборная России по бобслею
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