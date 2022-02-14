Российские бобслеисты занимают третье место после первой попытки в соревнованиях двоек на Олимпиаде

Завершились первые заезды мужских двоек в бобслее на Олимпйиских играх в Пекине.

После первой попытки российская двойка в составе Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева занимает третье место. Еще один российский экипаж — Максим Андрианов и Владислав Жаровцев — занимает 22-е место.

Лидерство захватили немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис. Второе место занимают их соотечественники Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр.

Вторые заезды пройдут также 14 февраля. Начало второго заезда — в 16.40 по московскому времени.

Третьи и четвертые заезды пройдут уже завтра, 15 февраля.

Бобслей

Яньцин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Двойка

1-й заезд

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) — 59,02

2. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр (Германия) — 59,26

3. Ростислав Гайтюкевич/Алексей Лаптев (Россия) — 59,41

4. Кристоф Хафер/Маттиас Соммер (Германия) — 59,44

5. Беньямин Майер/Маркус Заммер (Австрия) — 59,51

6. Кристофер Спринг/Майк Евелин (Канада) — 59,54

7. Михаэль Фогт/Мишель Сандро (Швейцария) — 59,57

8. Джастин Криппс/Камерон Стоунз (Канада) — 59,61

9. Руди Ринальди/Борис Вайн (Монако) — 59,62

10. Оскар Киберманис/Матисс Микнис (Латвия) — 59,65...

22. Максим Андрианов/Владислав Жаровцев (Россия) — 1.00,24