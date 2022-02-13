Российская бобслеистка Сергеева занимает 9-е место после первой попытки в монобобе на Олимпиаде
Российская бобслеистка Надежда Сергеева занимает 9-е место после первой попытки в монобобе на Олимпиаде в Пекине.
Лидером после первой попытки является американка Кайлли Хамфрис, Сергеева уступает ей 1,01 секунды. Вторую строчку занимает немка Лаура Нольте, на третьем месте — Кристин де Брюн из Канады.
Вторая попытка в монобобе состоится сегодня, 13 февраля, начало — в 6.00 (мск).
Бобслей
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Одиночка
1-й заезд
1. Кайлли Хамфрис (США) — 1.04,44
2. Лаура Нольте (Германия) — 1.04,74
3. Кристин де Брюн (Канада) — 1.05,12
3. Илана Мейерс Тэйлор (США) — 1.05,12
5. Ин Цин (Китай) — 1.05,16
6. Хуай Минь Минь (Китай) — 1.05,18
6. Мелани Хаслер (Швейцария) — 1.05,18
8. Катрин Байерль (Австрия) — 1.05,39
9. Надежда Сергеева (Россия) — 1.05,45
10. Бриана Уокер (Австралия) — 1.05,55