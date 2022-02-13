Российская бобслеистка Сергеева занимает 9-е место после первой попытки в монобобе на Олимпиаде

Российская бобслеистка Надежда Сергеева занимает 9-е место после первой попытки в монобобе на Олимпиаде в Пекине.

Лидером после первой попытки является американка Кайлли Хамфрис, Сергеева уступает ей 1,01 секунды. Вторую строчку занимает немка Лаура Нольте, на третьем месте — Кристин де Брюн из Канады.

Вторая попытка в монобобе состоится сегодня, 13 февраля, начало — в 6.00 (мск).

Бобслей

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Одиночка

1-й заезд

1. Кайлли Хамфрис (США) — 1.04,44

2. Лаура Нольте (Германия) — 1.04,74

3. Кристин де Брюн (Канада) — 1.05,12

3. Илана Мейерс Тэйлор (США) — 1.05,12

5. Ин Цин (Китай) — 1.05,16

6. Хуай Минь Минь (Китай) — 1.05,18

6. Мелани Хаслер (Швейцария) — 1.05,18

8. Катрин Байерль (Австрия) — 1.05,39

9. Надежда Сергеева (Россия) — 1.05,45

10. Бриана Уокер (Австралия) — 1.05,55