На Олимпиаде впервые за 20 лет выступят бобслеисты из Тринидада

Бобслейная двойка из Тринидада и Тобаго получила приглашение на Олимпиаду в Пекине, что позволит этой стране вернуться на Зимние Игры впервые с 2002 года. В Китай едет экипаж Акселя Брауна. Вся тринидадская делегация состоит из двух основных спортсменов, двух запасных и двух официальных лиц.

Двойка из Тринидада и Тобаго с пилотом Грегори Саном принимала участие в трех Олимпиадах подряд с 1994 по 2002 год, после чего на протяжении 20 лет на Играх не было представителей этой страны. Экипаж Сана в олимпийских стартах занимал места в четвертом десятке.

Представители другой карибской тропической страны — Ямайки — выступят в бобслее на Олимпиаде-2022 в трех видах программы — мужских двойках и четверках с пилотом Шонвейном Стивенсом и в женском монобобе Джасмин Фенлатор-Викториан.