Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев сохранили третье место в двойках после второй попытки на Олимпиаде

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев занимают третье место после второй попытки в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине.

Лидируют немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис. Второе место занимают их соотечественники Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр. Гайтюкевич и Лаптев проигрывают лидерам 0,94 секунды.

Третья и четвертая попытки пройдут 15 февраля.

Бобслей

Яньцин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Двойка

2-й заезд

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) — 1.58,38 (59,02 + 59,36)

2. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр (Германия) — 1.58,53 (59,26 + 59,27)

3. Ростислав Гайтюкевич/Алексей Лаптев (Россия) — 1.59,32 (59,41 + 59,91)

4. Кристоф Хафер/Маттиас Соммер (Германия) — 1.59,37 (59,44 + 59,93)

5. Беньямин Майер/Маркус Заммер (Австрия) — 1.59,47 (59,51 + 59,96)

5. Крис Фогт/Мишель Сандро (США) — 1.59,47 (59,57 + 59,90)

7. Руди Ринальди/Борис Вайн (Монако) — 1.59,52 (59,62 + 59,90)

8. Кристофер Спринг/Майк Евелин (Канада) — 1.59,57 (59,54 + 1.00,03)

9. Оскар Киберманис/Матисс Микнис (Латвия) — 1.59,59 (59,65 + 59,94)

10. Джастин Криппс/Камерон Стоунз (Канада) — 1.59,69 (59,61 + 1.00,08)

26. Максим Андрианов/Владислав Жаровцев (Россия) — 2.00,99 (1.00,24 + 1.00,75)